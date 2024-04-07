رفح لا تزال هدفا لهجوم العدوان البري

أنهى الجيش الإسرائيلي تواجد قواته في مدينة خان يونس في إعلانه، منهيا مرحلة رئيسية في هجومه البري ضد حركة حماس المسلحة، ومع ذلك، كان الانسحاب بمثابة علامة بارزة في الوقت الذي شهدت فيه إسرائيل وحماس ستة أشهر من القتال.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون إن فرقة المظليين 98 ستتعافى وتستعد للعمليات المستقبلية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة ABC إن الولايات المتحدة تعتقد أن الانسحاب الإسرائيلي الجزئي «هو في الواقع مجرد راحة وتجديد لهؤلاء القوات الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى بعض العمليات الجديدة القادمة لهذه القوات».

قلق عالمي

ويؤوي معبر رفح نحو 1.4 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان غزة.

وأثار احتمال شن هجوم قلقا عالميا، بما في ذلك من جانب أكبر حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة، التي طالبت برؤية خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين. والسماح للناس بالعودة إلى خان يونس المجاورة يمكن أن يخفف بعض الضغط على رفح.

وسحب الجيش الإسرائيلي قواته بهدوء في شمال غزة المدمر في وقت سابق من الحرب. لكنها واصلت تنفيذ الغارات الجوية والغارات في المناطق التي تقول إن حماس عادت إلى الظهور فيها، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، تاركة ما أسماه رئيس منظمة الصحة العالمية «قذيفة فارغة».

قوة كبيرة

وقال مسؤولون عسكريون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بموجب سياسة الجيش، إن «قوة كبيرة» لا تزال موجودة في غزة وستحافظ على «حرية العمل» للجيش لمواصلة العمليات المستهدفة في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك خان يونس، معقل حماس الذي كانت إسرائيل تسيطر عليه. وقامت بالتركيز الرئيسي عليه لعدة أشهر. وزعمت إسرائيل في وقت سابق أنها قامت بتفكيك قوات حماس في خان يونس، مسقط رأس زعيم الحركة، يحيى السنوار. وأظهر مقطع فيديو في خان يونس يوم الأحد بعض الأشخاص يعودون إلى منطقة تتميز بمبانٍ مدمرة متعددة الطوابق.

6 أشهر

وقد قوبل مرور ستة أشهر بإحباط متزايد في إسرائيل، حيث تضخمت الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتصاعد الغضب بسبب ما يعتبره البعض تقاعسًا حكوميًا للمساعدة في إطلاق سراح حوالي 130 رهينة متبقين، وتقول إسرائيل إن ربعهم تقريبًا ماتوا.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في القاهرة يوم الأحد.

وكان من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الموساد إلى القاهرة، وفقًا لمسؤول إسرائيلي.

حرب الإنسانية

وقال الشيف خوسيه أندريس لشبكة ABC، بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية قتلت سبعة من زملائه في المطبخ المركزي العالمي في غزة: «إن هذا حقًا، في هذه المرحلة، يبدو أنها حرب ضد الإنسانية نفسها». وتم تعليق عمليات تسليم المساعدات على الطريق البحري الجديد الحيوي إلى المنطقة.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب «لقد تم التخلي عن الإنسانية تماما» في غزة. وتحذر الأمم المتحدة وشركاؤها الآن من «مجاعة وشيكة» لأكثر من مليون شخص في غزة، بينما يحث العاملون في المجال الإنساني إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على توصيل المساعدات برا، وهي الطريقة الوحيدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث يبحث بعض الفلسطينيين عن الأعشاب الضارة لتناول الطعام.

والأمهات اللاتي أنجبن في غزة منذ بدء الحرب معرضات للخطر بشكل خاص.