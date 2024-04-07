معركة امرأة لدفع سباق الفضاء في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت العالمة الكاميرونية ماري ماكواتي، إن تكلفة البيانات يجب أن تحفز المزيد من البلدان الأفريقية على إطلاق أجهزتها الفضائية الخاصة، خلال استخدام المعلومات التي تجمعها الأقمار الصناعية للمساعدة في إنقاذ حياة الناس على الأرض في حالات الطوارئ.

العالمة الكاميرونية ماري ماكواتي

في الساعات التي تلت الزلزال المميت الذي ضرب وسط المغرب في سبتمبر الماضي، بدأ هاتف الشاب البالغ من العمر 32 عاما يرن.

كانت على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة الدمار، لكن مهاراتها في تحليل صور الأقمار الصناعية كانت حيوية.

توضح ماكواتي لبي بي سي من قاعدتها في العاصمة الكاميرونية، ياوندي"استيقظت على سماع رسائل من زملائي يقولون لي إن هناك كارثة في المغرب".

بصفتها خبيرة جغرافية مكانية لفريق خريطة الشارع المفتوح الإنساني التابع للمنظمة غير الحكومية ، تقوم بإنشاء خرائط لمساعدة خدمات الطوارئ على التنقل في منطقة لا يمكن التنبؤ بها بحيث يمكن الوصول إلى المحتاجين بسرعة.

إنها وظيفة تقول السيدة ماكواتي إنها تمنحها الهدف والحافز.

لقد صدمت عندما سمعت عن كارثة المغرب، ولكن بعد ذلك اعتقدت أنه إذا قمت برسم خريطة لأكبر قدر ممكن من البنية التحتية، فإن ذلك سيساعد الآخرين على إنقاذ الأرواح".

في سبتمبر الماضي، أصبحت خرائطها، المستمدة من صور مفتوحة المصدر ومتاحة مجانا، شريان حياة لمنظمات مثل منظمة أطباء بلا حدود العاملة في المدن المدمرة، بما في ذلك مراكش.

تبدو الخريطة من النوع الذي تنشئه السيدة ماكواتي مختلفة تماما عن تلك التي قد يكون معظمها مألوفا.

إنه يعرض عرضا محدثا وعالي الدقة للمنطقة التي تضيف إليها هي والفريق الذي تقوده معلومات يحتمل أن تنقذ الحياة.

تشير ماكواتي"أهم شيء تحتاج خدمات الطوارئ إلى معرفته عند وقوع كارثة هو: أين الطريق؟ أين الماء؟ أين النهر أو مركز التسوق التجاري؟.

ولكن نظرا للتكاليف المرتبطة بإطلاق وصيانة قمر صناعي في المدار ، فإن الصور التي يعتمد عليها المحللون الجغرافيون المكانيون يمكن أن تكون باهظة الثمن ، خاصة عندما تكون مطلوبة في غضون مهلة قصيرة ، كما في حالة الكوارث الطبيعية.

"عندما تبدأ حالة طوارئ ، يجب أن أسأل شركائنا في الأقمار الصناعية لمعرفة من يقدم أفضل الصور جودة مجانا."

تقدم بعض شركات الأقمار الصناعية تصويرا مجانيا لأغراض الإغاثة في حالات الكوارث ، لكن المساعدة غالبا ما تكون محدودة في النطاق والوقت.

"على سبيل المثال في حالة المغرب، كان لدينا إمكانية الوصول إلى صور لمنطقة محددة فقط، وبعد أن انتهينا، لم نتمكن من الوصول إليها بعد الآن".

ولدى المغرب أقمار صناعية خاصة به، لكن ماكوات تؤكد أن المزيد من البلدان الأفريقية يجب أن ترسلها إلى الفضاء وتجعل إنتاجها متاحا بحرية أكبر.

هذا لا يتعلق فقط بحالات الطوارئ. يمكن أن تساعد صور الأقمار الصناعية ، من بين أمور أخرى ، في تعزيز الزراعة وتحليل التغيرات السكانية وفهم ما يحدث للموارد الطبيعية مثل المياه.

يقول العالم الشاب: "إذا كان لدى بلد ما قمر صناعي خاص به ، فلن يضطر إلى دفع ثمن الصور".

يمكن أن تكلف صور الأقمار الصناعية ما يصل إلى 25 دولارا (20 جنيها إسترلينيا) لكل كيلومتر مربع الحصول على صور عالية الدقة لمنطقة بحجم لاغوس ، على سبيل المثال ، سيكلف أكثر من 80،000 دولار.

كانت السيدة ماكواتي تدافع عن المزيد من التعاون الأفريقي أمام مجموعة من المتخصصين في الصناعة الذين اجتمعوا هذا الأسبوع في العاصمة الأنغولية ، لواندا ، لحضور مؤتمر NewSpace Africa.

وجمع الاجتماع مستثمرين وخبراء في الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيا الفضاء أن تساعد القارة.

هناك إمكانات هائلة في قطاع الفضاء الأفريقي من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2026 ، وفقا لشركة الاستشارات Space in Africa، لكن الغالبية العظمى من هذه الأموال تأتي من خارج القارة - من خلال الشركات التي تبيع الخدمات للأفارقة.

"تخيل لو كان بإمكاننا فقط أخذ 10٪ من هذه الحصة واستثمارها في الشركات الأفريقية" ، كما تقول الدكتورة زولانا جواو ، المدير العام لبرنامج الفضاء الوطني الأنغولي.

ومثل ماكواتي، يعتقد أن زيادة الاستثمار داخل القارة سيخدم الحكومات الأفريقية بشكل أفضل، والتي غالبا ما يعوقها نقص البيانات الموثوقة.

تثير الدكتور جواو: "إذا كان بإمكاني رسم خريطة دقيقة للغاية وبطرق كمية للقطاعات المهمة في البلاد ، فيمكنني بعد ذلك نقل هذه البيانات إلى الحكومة حتى يتمكنوا من الوصول إلى عملية صنع قرار أفضل".

جنوب أفريقيا ومصر هما الدولتان الأفريقيتان اللتان لديهما أكبر عدد من الأقمار الصناعية في المدار - كلاهما مع 13 لكل منهما - وفقا لشركة الاستشارات Spacehubs Africa، وبالمقارنة، قال استطلاع عام 2022 نشر في مجلة فوربس إن الولايات المتحدة لديها أكثر من 3400.

تستخدم جنوب إفريقيا أقمارها الصناعية لمراقبة تأثير أنشطة التعدين وكذلك المساعدة في توفير تغطية متسقة للإنترنت والهاتف ، وفقا للسيدة ماكواتي.

وفي حالة مصر، يعكس الاستثمار في أقمار الاتصالات مكانة البلاد كقوة إعلامية في جميع أنحاء المنطقة الناطقة باللغة العربية.

وبغض النظر عن الاستثمار، فإن العقبة الأساسية في طريق طموح أفريقيا في مجال الفضاء هي الحصول على التعليم.

"هذه هي الحلقة الأضعف لدينا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برامج الفضاء في أفريقيا" ، يقول الدكتور جواو.

وهذه مهمة السيدة ماكواتي مستعدة لالاضطلاع بها.

في عام 2019 ، حصلت على درجة الماجستير في الجيوماتكس من المركز الإقليمي الأفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ومقره ولاية أوسون النيجيرية.

تقول السيدة ماكواتي: "في الكاميرون لم يكن هناك هذا البرنامج، لذلك عندما عدت من نيجيريا أردت أن يعرف الجميع عنه".

لكن حضور الدورة أظهر لها أيضا مدى صغر حضور المرأة الأفريقية في هذا المجال العلمي، في فصل من 35 كنا ثلاث نساء، بعد عام من إخباري أن لديهم امرأة أو امرأتين.

كانت الشرارة هي التي دفعتها إلى تأسيس Geospatial Girls and Kids ، وهي جمعية تقدم تدريبا مهنيا مجانيا في العلوم الجغرافية المكانية للشابات في الكاميرون وساحل العاج.

"من الأسهل بالنسبة لنا أن نستلهم من النساء أكثر من الرجال لأنك عندما ترى النساء في لوحة ، فإن ذلك يلهمك لفعل الشيء نفسه في المرة القادمة."

في نهاية الدورة ، يحصل الطلاب على شهادة ويرتبطون بأصحاب العمل المحتملين.

يعمل ثلاثة من طلاب السيدة ماكواتي الآن كمحللين للجغرافيا المكانية وجامعي بيانات.

وتقول إن تحفيز طلابها يمكن أن يكون صعبا ، ولكنه مجزي أيضا.

"يقول الطلاب إنني صارم معهم، لكن في نهاية التدريب يشعرون بالسعادة لأنني دفعتهم إلى أبعد من حدودهم".

وهي تريد إنشاء الجيل القادم من الخبراء الذين يمكنهم تحليل صور الأقمار الصناعية، والذين تأمل أن يكونوا قادرين على العمل مع البيانات الناتجة عن المعدات التي ترسلها الحكومات الأفريقية إلى الفضاء.

وتعتقد أن هذا سيفيد الجميع في القارة ويتناسب مع مهمتها الشخصية.

"كل ما أفعله هو لغرض واحد - التأثير على حياة الناس" ، تقول السيدة ماكواتي.