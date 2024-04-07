قائد إيراني يتعهد بأن إسرائيل 'ستندم' على قصف القنصلية السورية

ياسر رشاد - القاهرة - جدد قائد عسكري كبير، وعد إيران بالرد بعد غارة جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع ألقي باللوم فيها على نطاق واسع على إسرائيل دمرت القنصلية الإيرانية في سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جنرالان إيرانيان من النخبة.

القنصلية الإيرانية في سوريا

وقال الجنرال محمد باقري، رئيس الأركان المشتركة الإيرانية، للمشيعين الذين تجمعوا في جنازة الجنرال محمد رضا زهدي إن إيران ستقرر متى وكيف تشن "عملية" للانتقام، وكان زهدي أعلى قائد يقتل في هجوم يوم الاثنين.

وقال: "وقت ونوع وخطة العملية سنقررها، بطريقة تجعل إسرائيل تندم على ما فعلته، سيتم ذلك بالتأكيد."

كان الهجوم على مجمع دبلوماسي إيراني تصعيدا كبيرا في حرب ظل طويلة الأمد بين العدوين اللدودين، وكانت إسرائيل تستعد لرد إيراني.

وإجمالا، قتل 12 شخصا في الغارة: سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وأربعة سوريين وعضو في ميليشيا حزب الله.

يوم الجمعة، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني القوي، الجنرال حسين سلامي، من أن "رجالنا الشجعان سيعاقبون النظام الصهيوني"، في تصعيد للتهديدات ضد إسرائيل.

واشتعلت التوترات على خلفية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة، وأثارت مخاوف متجددة من صراع إقليمي أوسع. حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تحكم غزة منذ 17 عاما، هي واحدة من وكلاء إيران، إلى جانب ميليشيا حزب الله اللبنانية والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقد نفذ كل من حزب الله والحوثيين هجمات على هامش حرب غزة، حيث انخرط حزب الله في تبادلات يومية عبر الحدود مع إسرائيل، وكثيرا ما استهدف الحوثيون الشحن في البحر الأحمر.

أدلى باقري بهذه التعليقات في أصفهان ، مسقط رأس زاهدي ، على بعد حوالي 440 كيلومترا (270 ميلا) جنوب العاصمة طهران.

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صورا لـ9 صواريخ محلية الصنع، مؤكدة أنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، أنه عقب الاعتداء الإسرائيلي علی القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق، باتت ظلال الرد الإيراني على هذه الجريمة تثقل کاهل إسرائيل بشدة.

وأضافت أن إيران تمتلك 9 صواريخ محلية الصنع یصل مداها إلی إسرائيل، وهما:

صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ.

صاروخ "خرمشهر 4"(خبیر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.

صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ.

صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.

صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ.

صاروخ"باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.

صاروخ"فتاح 2"یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

صاروخ "خیبر شکن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.

صاروخ"الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

وتهدد إيران بالرد على هجوم نسب لإسرائيل وأسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.

ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران.