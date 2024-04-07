بعد سحب القوات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى "عملية رفح"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، عن سبب سحب القوات العسكرية من جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن "القوات غادرت خان يونس بعد توقف عمليات حماس في المنطقة".

وأضاف أن الانسحاب يأتي كذلك "للإعداد لعمليات في المستقبل، منها عملية في رفح".

من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد: "لن نترك كتائب حماس تنشط في أي جزء من القطاع. لدينا خطط وسنتحرك عندما نقرر".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه الكثير من القوات في غزة، فهي حرب طويلة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه سيسحب كل قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة، بعد ستة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض رأى، الأحد، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.

وصرح جون كيربي، لقناة "أيه بي سي": "بحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ 4 أشهر".

لكن المسؤول الأميركي أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي ليس "بالضرورة" مؤشرا إلى "عملية جديدة وشيكة لهذه القوات".

صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الأحد، أن بلاده قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل.

وقال رشوان إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من الأحد، إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح".

وأضاف أن عدد شاحنات المساعدات، التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، قد بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.

وأوضح أن "عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ 19354 شاحنة، حملت 19952 مواد طبية، و10435 طنا من الوقود، و123453 طنا من المواد الغذائية، و26692 طنا من المياه، و44103 مواد إغاثية أخرى، و2023 طنا من الخيام والمشمعات، و123 سيارة إسعاف مجهزة".