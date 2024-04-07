مقتل 25 مدنيًا في هجوم لميليشيا شرق الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - قال زعيم محلي وزعيم مجتمع مدني، إن عدد قتلى هجوم وقع في قرية بإقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 25 قتيلا، اليوم الأحد، بعد أن أكد متحدث باسم الحكومة ووثيقة للأمم المتحدة وقوع الهجوم.

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مجموعة تعاونية تنمية الكونغو

وأضافوا أن مجموعة تعاونية تنمية الكونغو، وهي واحدة من العديد من الميليشيات العاملة في الشرق الذي مزقته الصراعات، نفذت عمليات القتل في قرية غالاي الواقعة على بعد 70 كيلومترا 45 ميلا شمال غرب مدينة بونيا.

وتم اكتشاف 15 جثة يوم الأحد بالإضافة إلى 10 جثث تم انتشالها يوم السبت حسبما قال بانزالا داني وهو زعيم محلي وفيتال تونجولو أحد قادة المجتمع المدني لرويترز.

وأكدت وثيقة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز وجول نجونجو المتحدث باسم حاكم إقليم إيتوري الهجوم وعدد القتلى الأولي البالغ 10 مدنيين.

وقال نغونغو "نؤكد أن جميع القتلة سيعاقبون بالعدالة".

وقد تدهور وضع حقوق الإنسان في إيتوري منذ بداية العام حيث تنفذ منظمة كوديكو المزيد من الهجمات، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في تقرير نشر في مارس/آذار.

وتتحمل كوديكو والقوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا أخرى، المسؤولية عن معظم عمليات قتل المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لتقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في مارس.

تتفاقم أزمة الجوع الناجمة عن الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تصاعد العنف في المقاطعة الشرقية، مما أجبر العائلات على الفرار مرة أخرى.

ويصل المزيد والمزيد من الناس إلى المخيمات المكتظة حيث يوجد نقص في الغذاء والصرف الصحي والمأوى.

ومنذ شهر فبراير، نزح 230,000 شخص إلى غوما بسبب النزاع الدائر على حركة 23 مارس، ليصل إجمالي عدد النازحين المقدر عددهم إلى ما يقرب من مليون شخص في جميع أنحاء المدينة ، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل أربعة أشهر.

وتشهد شرق الكونغو صراعات منذ عقود، وترتبط بأكثر من 120 جماعة مسلحة تقاتل من أجل الأرض والسلطة، وفي بعض الحالات، حماية مجتمعاتها.

وقالت الحكومة إن العنف في الشرق ابتليت به البلاد بصراع متكرر وأدى إلى موجة من الهجمات التي نشرت الرعب بين المجتمعات.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت جماعة إم 23 المتمردة - الأكثر هيمنة في المنطقة ولها صلات مزعومة برواندا المجاورة - مهاجمة القرى، مما أجبر الكثيرين على الفرار إلى غوما، أكبر مدينة في المنطقة.

وفرضت حركة 23 مارس حصارا على عدة مجتمعات محلية يخضع نحو نصف مقاطعة شمال كيفو لسيطرتها.

وتفاقم العنف في الإقليم في الأسابيع الأخيرة مع قتال قوات الأمن للمتمردين.

وقال سكان إن مقاتلي التنظيم يشنون في الغالب هجمات بالقنابل من التلال المطلة على البلدات النائية.

وتواجه الأسر نقصا حادا نظرا لعدم كفاية المأوى، ومحدودية فرص الحصول على المياه والغذاء والحماية من سوء المعاملة.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قالت استجابة برنامج الأغذية العالمي الطارئة في الشرق إنها ضاعفت عدد المستفيدين ثلاث مرات، من متوسط 400,000 شخص في مايو/أيار 2023 إلى ما معدله 1.3 مليون شخص اليوم.

وقد نزح ما يقرب من مليون شخص بسبب النزاع منذ بداية العام، مما أدى إلى نقص الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أسواق غوما.

يواجه حوالي ربع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية 23.4 مليون شخص، مستويات أزمة من الجوع أو ما هو أسوأ.

يعيش الكثيرون في ظروف فقيرة ومكتظة مع القليل من فرص الحصول على الغذاء والخدمات الصحية والتعليم أو انعدامها.

في قلب أزمة الجوع المتفاقمة يكمن وضع مقلق للنساء والفتيات، ولا سيما أولئك اللواتي يعشن في مخيمات النازحين داخليا، حيث يواجهن تهديدا مستمرا من العنف الجنسي.

وأضاف أن نقص التمويل يعني أن برنامج الأغذية العالمي مجبر على اختيار من يحصل على الغذاء ومن لا يحصل عليه خاصة في الشرق حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية والصراع.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 548.5 مليون دولار للحفاظ على العمليات الشاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.