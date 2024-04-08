عام وخاص.. ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية في الجيزة -(مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية عام - خاص - لغات دمج للفصل الدراسي الثاني 2024.

ووفقا للمديرية فإنه من المقرر انطلاق أول مادة من امتحانات المهام الأدائية بمادة التربية الدينية يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٤/١٧، ومادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر ICT يوم الخميس ٢٠٢٤/٤/١٨.

وبحسب المديرية فإن امتحان اللغة العربية يوم الأحد ٢٠٢٤/٤/٢١، ومادة العلوم والساينس الإثنين ٢٠٢٤/٤/٢٢، ومادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٢٣، ومادة الرياضيات math الأربعاء ٢٠٢٤/٤/٢٤

ووفقا للمديرية فإنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى رقم ١٩٥ م بتاريخ 9 اكتوبر 2023، بحيث يتم إجراء المهام الأدائية لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر أن يتم وضع المهام الأدائية بمعرفة موجه المادة مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ، كما يتم أداء المهام الأدائية أثناء اليوم الدراسي.

كما أنه من المقرر أن يتم عقد المهام الأدائية في الحصة الأولى، والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.