ختام دورة رمضانية نسائية بمركز شباب الزهور في بورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أُختتم بمركز شباب الزهور في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، فعاليات دورة رمضانية نسائية في كرة القدم.

وتضمن حفل ختام البطولة الذي شهد حضور النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام، عدد من الفقرات الفنية وفي مقدمتها فقرة السمسمية.

شارك في منافسات البطولة التي استمرت لمدة أسبوع 8 فرق من محافظات: المنصورة والشرقية وبورسعيد، وحصد كأس البطولة فريق الزهور "ب" والمركز الثاني جاء الزهور "أ"،بينما فاز بالمركز الثالث فريق نجوم بورفؤاد، وحل بالمركز الرابع فريق نجوم الدراويش من محافظة الشرقية.

وسُلمت 4 كؤوس لأصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، فضلا عن توزيع ميداليات وشهادات تقدير على اللاعبين، وكؤوس هداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى.