باكستان: مقتل 12 إرهابياً في عمليات استخباراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - روالبندي (وكالات)

قتلت قوات الأمن الباكستانية 12 إرهابياً في عمليات استخباراتية في إقليمي «خيبر بختونخوا» و«بلوشيستان».

وأجرت قوات الأمن في الخامس من أبريل الجاري عملية تفتيش، في منطقة «ديرا إسماعيل خان»، بحثاً عن إرهابيين.

وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قتل ثمانية إرهابيين، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومتفجرات، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية أمس. وقالت هيئة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان، إنه يتم إجراء عملية تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر في المنطقة، حيث إن قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد. وأجرت قوات الأمن عملية تفتيش، ليلة أمس الأول، في «بانجبور» و«بلوشيستان».

وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قتل إرهابيان، وتم العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر والمتفجرات.