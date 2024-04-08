توثيق مقتل 489 من الطواقم الطبية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، مقتل 489 من الطواقم الطبية وأصحاب الاختصاص وإصابة 600 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 310، وتدمير أكثر من 126 مركبة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء الحرب والحصار المستمر على قطاع غزة.

وقال الإحصاء، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إنه منذ «السابع من أكتوبر الماضي، وثّقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل».

وأشار إلى أنه من أصل 36 مستشفى عاملاً في قطاع غزة 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجوماً على الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.