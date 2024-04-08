"حد ولع فيه ورماه".. جثة شاب تثير الرعب في بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أثارت جثة شاب بملابس محترقة الرعب بمنطقة بشتيل شمال الجيزة مساء الأحد.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بجوار مسجد.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على جثة شاب في العشرينات من العمر سقط من الدور الخامس.

مفاجأة فجرها سكان المنطقة بتأكيدهم أن المتوفى ليس من قاطني الشقة التي سقط منها أو المنطقة بالكامل "حد ولع فيه ورماه".

وتكثف قوات الشرطة جهودها لكشف ملابسات القضية في انتظار وصول النيابة للمعاينة.