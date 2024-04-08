أحمد موسى: اجتياح رفح الفلسطينية سيمثل مجزرة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دور مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يجري من عدوان على الفلسطينيين في غزة في غاية الأهمية، معلقًا: "هناك مباحثات في القاهرة تجرى حول موقف قطاع غزة مع وفود من قطر وحماس وتل أبيب وأمريكا".

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، إن هناك آراء حول وقف إطلاق نار في أيام العيد، معلقا: نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار إلا بتحقيق أهدافه في غزة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وعيا تجاه القضية، وذلك خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، ولقائه ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأشار أحمد موسى إلى أن دخول القوات الإسرائيلية رفح الفلسطينية سيكون هناك شهداء غير مسبوقة ومذبحة ومجزرة كبيرة، ما يضع الدولة في حالة تأهب واستعداد مبكر، وهذا ما يحذر منه الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، بعدم دخول إسرائيل رفح الفلسطينية.

وتابع أحمد موسى: الأيام المقبلة تستعد فيها إسرائيل لاجتياح رفح، وهناك نحو1.5 مليون فلسطيني، متسائلا: ماذا قد يحدث حال حدوث ذلك؟.

وبشأن المساعدات المرسَلة لقطاع غزة، استكمل أحمد موسى قائلا: 19 ألف شاحنة دخلت غزة من تبرعات المصريين، ومن اليوم سيدخل 300 شاحنة على مدار الأيام المقبلة، وخلال شهر رمضان دخلت 322 شاحنة من بداية الشهر الفضيل حتى اليوم، بواسطة القوات الجوية المصرية.