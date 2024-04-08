حزب الله نعى عبد الأمير حسن حلاوي من بلدة كفركلا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد الأمير حسن حلاوي "علي الرضا" مواليد عام ١٩٧٦ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

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