النشرة: خطف باسكال سليمان لاسباب غير سياسية ولا علاقة للبنانيين فيها

نجحت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني في القاء القبض على مشاركين بعملية خطف ‏المواطن باسكال سليمان، وهم يحملون الجنسية السورية.

وبحسب معلومات "النشرة" اظهرت التحقيقات الاولية والمتابعة ان اسباب الخطف غير سياسية، والاّ علاقة لأي مواطن لبناني بعملية الخطف، التي يرجّح ان تكون دوافعها مالية.

وتحرص مديرية المخابرات في الجيش على متابعة ملاحقة الخاطفين، من دون كشف اية معلومات، والاكتفاء بما صدر في بيان الجيش اللبناني، لأن الاولوية هي للوصول الى مكان المخطوف سليمان وتحريره، وتوقيف باقي الخاطفين.

واظهر انجاز مديرية المخابرات السريع إرتياحاً في الاوساط الشعبية اللبنانية، يُنتظر استكماله بتحرير المخطوف ومعاقبة الخاطفين.