اعلنت القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، أن "المسافة أمامنا لتحقيق صفقة تبادل أسرى ما تزال طويلة". واشار مصدر قيادي في "حماس"، الى ان "لا تقدم في المفاوضات في القاهرة، والوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب حماس"، مشيرا الى ان "وفد حركة حماس غادر القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي: المسافة أمامنا لتحقيق صفقة تبادل أسرى ما تزال طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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