الخطيب دعا المؤمنين إلى استهلال شهر شوال لهذا العام غروب يوم غد الثلاثاء

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب المؤمنين إلى استهلال شهر شوال المبارك لهذا العام غروب يوم غد الثلاثاء الموافق 9-4-2024 م. ولفت الى انه على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين عند غروب يوم الثلاثاء ويتلقى المجلس اتصالات مستهلي عيد الفطر المبارك من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان. وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية: 01457600 01457800 01456703 01456702 01456701

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