رئيس فنلندا: القتال هو الحل الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أشار الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في حديث لشبكة سي إن إن يوم أمس الأحد، إلى أن الحوار السياسي بين بلاده وروسيا الاتحادية بات منعدما تماما.

وقال الرئيس الفنلندي: “سأكون صادقا، ليس لدينا أي حوار سياسي على الإطلاق مع روسيا في الوقت الحالي”.

وخلال ذلك، أوضح ستوب أن الحوار ضروري، على وجه الخصوص، للمفاوضات السلمية بشأن الصراع في أوكرانيا. ولكنه مع ذلك، يرى أن مثل هذه المفاوضات تبدو مستحيلة في الوقت الحالي. وأضاف الرئيس الفنلندي: “إن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي في ساحة المعركة”.

في يوم 4 أبريل، مددت روسيا إغلاق نقطة العبور على الحدود مع روسيا “حتى إشعار آخر”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق نقاط العبور الحدودية لحركة المرور البحرية في موانئ هاباساري ونويجاما وسانتيو أمام السياح.

وسبق أن مددت فنلندا إغلاق الحدود مع روسيا حتى 14 أبريل. وبررت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين ذلك بالزعم بأنه “ربما يتواجد آلاف المهاجرين في منطقة الحدود الروسية وينتظرون الفرصة لمواصلة رحلتهم والقدوم إلى الأراضي الفنلندية”.