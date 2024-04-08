روسيا تصمم قذيفة مضادة للطائرات بدون طيار قابلة للتفجير عن بعد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر روسية أن روسيا تعمل على تصميم قذيفة مضادة للطائرات بدون طيار قابلة للتفجير عن بعد، ونشرت وكالة الأنباء الروسية، تصريحات "بيخان اوذديف Bekhan Ozdoev"، المدير الصناعي لأنظمة الأسلحة في شركة Rostec State Corporation، التي أدلى بها في مقابلته مع الوكالة، حول تصميم الجديد.

وأوضح اوذديف، أن الشركة تصمم قذيفة مضادة للطائرات بدون طيار يتم تفجيرها عن بعد، وقال:"يصنع مصممونا أسلحة لمحاربة الطائرات بدون طيار الصغيرة المعادية والذخائر المتجولة، ولقد بدأنا تصميم ذخيرة من العيار الصغير بمقذوف متعدد العناصر ومفجر يتم التحكم فيه عن بعد، وأن المقذوف ينفجر بالأمر ويرسل سربا من العناصر المدمرة نحو الطائرة بدون طيار".

تعرض منشأة البنية التحتية الحيوية لأضرار في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا بخيرسون

وفي سياق أخر تعرضت منشأة البنية التحتية الحيوية لأضرار في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة خيرسون.

وقال ألكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الروسية التي أنشأتها كييف، أن إحدى مرافق البنية التحتية الحيوية تعرضت لأضرار في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة خيرسون.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد كتب بروكودين عبر حسابه على تطبيق تليجرام " Telegram"، فإن المنشأة تقع في مستوطنة في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من المنطقة؛ ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي بونشكو على "Telegram"، إن موقع البنية التحتية الحيوية تعرض أيضًا لأضرار في منطقة جيتومير شمال غرب أوكرانيا.

روسيا تسيطر على بوغدانوفكا

وعلى صعيد آخر سيطرت روسيا على بوغدانوفكا، حيث واصلت القوات الروسية تقدمها على عدد من محاور القتال في مقاطعة دونيتسك، خصوصا بعد الانتصار الكبير الذي حققته بالسيطرة على أفدييفكا.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فقد واصلت القوات الروسية في محور أفدييفكا تقدمها غربي وشمالي بلدة فوديان، وباتت على بعد 750 مترا من أولى بنايات بلدة نتاليوفا.

وأفادت تقارير، أنه في غربي باخموت، فإن الكتيبة الروسية 200 تمكنت من السيطرة على بلدة بوغدانوفكا، وتقدمت أكثر باتجاه شمال الجزء الشرقي من مدينة تشاسيف يار، بعدما طردت القوات الأوكرانية من تلك المناطق.

فيما تواصل فرقة إيفانوف المجوقلة 98 القتال في الضواحي الشرقية للمدينة، وسيطرت خلال المعارك على عدد من مواقع القوات الأوكرانية فيها.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الروسية من اقتحام أولى البنايات في بلدة تيرني، على نهر زربتس، الواقعة في أقصى شمال مقاطعة دونيتسك.