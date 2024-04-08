الأسهم الروسية ترتفع مع افتتاح تداولات اليوم.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت سوق الأسهم الروسية مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل في بورصة موسكو، حيث أضاف مؤشر MOEX بنسبة 0.16% إلى 3400.82 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 0.1% إلى 1157.08 نقطة، وفقًا لبيانات التداول حتى الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، (07:00 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأوضحت الوكالة أنه اعتبارًا من الساعة 10:15 صباحًا (07:15 صباحًا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر MOEX بنسبة 0.66% عند 3417.81 نقطة، بينما ارتفع مؤشر RTS بنسبة 0.55% عند 1162.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.15% إلى 92.64 روبل في بورصة موسكو، وارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 100.31 روبل، في حين ارتفع اليوان بنسبة 0.18% إلى 12.782 روبل.

إيرادات ميزانية النفط والغاز الروسية ترتفع بنسبة 79%

وعلى صعيد أخر أفادت وزارة المالية الروسية على موقعها الإلكتروني أن إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية من قطاع النفط والغاز بلغت 2.9 تريليون روبل (31.3 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يزيد بنسبة 79.1% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما نقلته "تاس".

وبلغت إيرادات النفط والغاز 2.928 تريليون روبل، بعد أن تجاوزت المبلغ في نفس الفترة من العام الماضي (بنسبة 79.1٪)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو أسعار النفط الروسي، فضلاً عن الإيرادات غير المتكررة في فبراير من عام 2019".

وذكر تقرير الوزارة أن المدفوعات الإضافية على MET (ضريبة استخراج المعادن) على النفط للربع الرابع من عام 2023 تتعلق بالتغييرات في التشريعات المتعلقة باسترداد الرسوم الجمركية على المواد الخام البترولية.

وفي الوقت نفسه، كانت عائدات النفط والغاز عند مستوى يتجاوز المبلغ الأساسي، ووفقًا لمعايير توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من المتوقع أيضًا حدوث زيادة مستقرة في عائدات النفط والغاز عن المبلغ الأساسي في الأشهر المقبلة.

فيما ارتفعت إيرادات الميزانية غير النفطية والغاز في روسيا بنسبة 43.2% في الربع الأول إلى 5.8 تريليون روبل (62.6 مليار دولار).

وقالت الوزارة :"الإيرادات غير النفطية والغازية للموازنة الاتحادية بلغت 5.791 تريليون روبل، بزيادة 43.2% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض قاعدة المقارنة في نفس الفترة من العام الماضي".