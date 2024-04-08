تشميع مستودع لبيع اللحوم في سينيق بعدما ضبطت فيه لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية

دهمت عناصر من مكتب امن الدولة في صيدا بمؤازرة مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب مستودعا لبيع اللحوم لصاحبه ع.ش في محلة سينيق جنوب صيدا، حيث تم ضبط نحو 250 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي يتم تخزينها بشروط لا تراعي ادنى معايير الصحة والسلامة العامة.

وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم ضبط الكمية واتلافها واقفال المستودع بالشمع الاحمر، كما تم توقيف مدير المستودع ح. م نظرا لان صاحبه خارج لبنان لاجراء المقتضى القانوني.