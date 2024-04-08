الرئيس القبرصي وصل إلى بيروت وانتقل مع ميقاتي الى السراي

وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس الى مطار الدولي قبل قليل، في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد .
وكان في استقباله في المطار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ومن هناك انتقلا الى السراي الحكومي حيث اقيم استقبال رسمي للرئيس الضيف ثم تعقد المحادثات الرسمية.
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