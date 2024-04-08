تم العثور على جثة امرأة، مقتولة، بمحاذاة الطريق الجانبية للمسرب الغربي للأوتوستراد الساحلي في الجية، قبالة معمل الجية الحراري. وقد حضرت الأجهزة الامنية وفرضت طوقا امنيا، بانتظار الادلة الجنائية.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة امرأة مقتولة على اوتوستراد الجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.