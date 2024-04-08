مسلّم: الأرقام تشير إلى انخفاض معدل الجريمة في لبنان نتيجة جهود الأجهزة والقوى الأمنية

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلّم، عبر صوت لبنان، الى ان "الأرقام تشير إلى انخفاض معدّل الجريمة في لبنان نتيجة جهود الأجهزة والقوى الأمنية التي استطاعت ضبط الوضع الأمني، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها"، مشددا على "ضرورة الابتعاد عن العنصرية لجهة التصويب على جنسية مرتكبي الجرائم".

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