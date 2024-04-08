شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية": مسيرات تهاج محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طائرات مسيرة هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، وانفجرت إحداها بالقرب من مبنى مفاعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها، في بيان على موقعها على الإنترنت أمس الأحد، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث أضرار لأنظمة السلامة أو الأمن الحيوية بعد هجوم الطائرة المسيرة، دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويُذكر أن القوات الروسية سيطرت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي قوله في البيان إن "مثل هذه الهجمات المتهورة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي واسع ويجب أن تتوقف على الفور".