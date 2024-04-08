بري اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر بسبب الأوضاع الراهنة

اعتذر رئيس مجلس النواب نبيه بري "بسبب الأوضاع الراهنة عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر"، متمنياً لـ"اللبنانيين عامة وللمسلمين خاصة فطراً مباركا". وأكد ان "لا تكتمل الأعياد إلا بإنكشاف هذه الغمة عن الأمة وعن فلسطين"، مضيفا "في عيد الفطر تحية إعتزاز للمقاومين اللبنانيين والفلسطينيين وللشهداء وعظيم تضحياتهم، ولذويهم وجميل صبرهم، وللصامدين من أهلنا في القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة والنازحين منهم، فالعيد هو بالعودة أعزاء كرماء الى الأرض التي بادلوها وفاءً لا يقاس، وبالعمل من كل المخلصين في لبنان على مختلف توجهاتهم السياسية والروحية بنوايا صادقة من أجل إجتراح الحلول للأزمات التي تهدد وطننا والذي من دونه لا قيمة لأي عيد".

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