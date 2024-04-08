الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة أحيانا وثلوج على 2000 متر

توقعت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، أن "يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة غزيرة أحياناً واحتمال تساقط حبات البرد يرافقه عواصف رعدية مع رياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 2000 متر وما فوق ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهاروتشتد غزارتها بدءاً من بعد الظهر يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ٢٢٠٠ متر وما فوق".

وذكرت ان "طقس الثلاثاء غائم مع ضباب على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط حبات البرديرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ٢٠٠٠ متر وما فوق".

ولفتت الى ان "طقس الأربعاء غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. تتراجع حدّة الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل. والخميس غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات .ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل مع أمطارمتفرقة يرافقها برق ورعد مع رياح ناشطة يتحسن الطقس مساء فيتحول الى غائم جزئياً".