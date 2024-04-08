مجلس أساقفة زحلة والبقاع ناشد المعنيين تسريع تنفيذ مشروع نفق بيروت- زحلة

عقد ​مجلس أساقفة زحلة​ والبقاع اجتماعه الشّهري في مطرانيّة سيدة النجاة في زحلة، بمشاركة الأساقفة إبراهيم مخايل إبراهيم، جوزيف معوض، أنطونيوس الصّوري وبولس سفر، وأمين سرّ المجلس الأرشمندريت إيلي بو شعيا.

وتداول الأساقفة المجتمعون، ببنود جدول الأعمال المتعلّقة بمشاركتهم أبناء الأبرشيّات همومهم وأحلامهم، وناشدوا المعنيّين بنفق ​بيروت​- زحلة، بتسريع تنفيذ هذا المشروع. كما عرض أعضاء من منتدى زحلة الأكاديمي، لدراسة عن واقع بعض الأمور الكنسيّة.

وانضمّ إلى الاجتماع المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​، الموَكّل من قبل المطران ابراهيم بتنظيم عيد ​خميس الجسد​ لهذه السّنة 2024 وللسّنة المقبلة 2025 (سنة يوبيل 200 سنة)، الّذي عرض أفكارًا وتطلّعات تصبّ في نجاح هذا العيد.