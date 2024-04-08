اشار النائب أديب عبد المسيح، في تصريح له الى "اننا في لبنان ماضون نحو تغيير ديمغرافي خطير نتيجة تزايد عدد النازحين السوريين لا سيما على صعيد الولادات التي تتضاعف يوما بعد يوم، حيث تشير الاحصاءات الى أن عدد النازحين السوريين سيصبح بعد عدة سنوات موازيا لعدد سكان لبنان".
واكد انه "يجب التصدي لهذه الزيادات المفرطة، والبحث مع المديريات الرسمية والأمنية في الوسائل التي تحد منها، سواء عبر تنظيم الاقامات أو فرض رسوم مرتفعة عليها أو على تسجيل المولود الثالث للعائلات السورية على أن تعود هذه العائدات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية والاغاثية الأخرى"، مشددا على على" ضرورة التعاون لبلورة موقف وطني موحد لمواجهة هذه الأزمة الوطنية التي تعنينا جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: ماضون نحو تغيير ديمغرافي خطير نتيجة تزايد عدد النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.