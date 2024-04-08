عبد المسيح: ماضون نحو تغيير ديمغرافي خطير نتيجة تزايد عدد النازحين السوريين

اشار النائب أديب عبد المسيح، في تصريح له الى "اننا في لبنان ماضون نحو تغيير ديمغرافي خطير نتيجة تزايد عدد النازحين السوريين لا سيما على صعيد الولادات التي تتضاعف يوما بعد يوم، حيث تشير الاحصاءات الى أن عدد النازحين السوريين سيصبح بعد عدة سنوات موازيا لعدد سكان لبنان".

واكد انه "يجب التصدي لهذه الزيادات المفرطة، والبحث مع المديريات الرسمية والأمنية في الوسائل التي تحد منها، سواء عبر تنظيم الاقامات أو فرض رسوم مرتفعة عليها أو على تسجيل المولود الثالث للعائلات السورية على أن تعود هذه العائدات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية والاغاثية الأخرى"، مشددا على على" ضرورة التعاون لبلورة موقف وطني موحد لمواجهة هذه الأزمة الوطنية التي تعنينا جميعا".