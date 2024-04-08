بيسكوف: القصف الأخير لمحطة زابوروجيه استفزاز خطير وله عواقب سلبية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن "هذا استفزاز خطير للغاية وله عواقب سلبية"، مشيرا الى ان "أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات".

وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في وقت سابق، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات"، موضحة أن "الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار.