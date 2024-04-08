الجيش الأردني: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا ومقتل مهربَين

أعلنت القيادة العامّة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنّ "المنطقة العسكريّة الشّرقيّة وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الإثنين، ضمن منطقة مسؤوليّتها، محاولة تسلّل وتهريب كميّات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السّوريّة".
وأوضحت أنّ "العمليّة أسفرت عن مقتل اثنين من المهرّبين، وإصابة آخرين، وضبط كميّات كبيرة من المخدرات، وقد تمّ تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً أنّ "القوّات المسلّحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيّات المتوفرة كافّة، للضّرب بيد من حديد لكلّ من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
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