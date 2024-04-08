أكثر من 90 قتيلا نتيجة غرق مركب مكتظ قبالة سواحل موزمبيق

كشفت السّلطات المحلّية في ​موزمبيق​، عن مقتل 91 شخصًا على الأقل، نتيجة غرق مركب صيد مكتظّ كان يتمّ استعماله كعبّارة، قبالة السّاحل الشّمالي.

وأفاد مسؤولون، بحسب وكالة "فرانس برس"، بأنّ القارب الّذي كان يحمل نحو 130 شخصًا، واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

وأشار وزير الدّولة لإقليم نامبولا، خايمي نيتو، إلى أنّه "لأنّ القارب كان مكتظًّا وغير مناسب لنقل الرّكاب، انتهى به الأمر إلى الغرق... فَقَد 91 شخصًا حياتهم"، لافتًا إلى أنّ من بين الضّحايا عددًا كبيرًا من الأطفال. وأوضح أنّ معظم الرّكاب كانوا يحاولون الهروب من البرّ الرّئيسي، بسبب الذّعر النّاجم عن معلومات مضلّلة حول تفشّي ​الكوليرا​.

وقد عثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد، لكنّ ظروف البحر جعلت العمليّة صعبة.

يُذكر أنّ موزمبيق، وهي واحدة من أفقر بلدان العالم، قد سجّلت ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالكوليرا، و32 وفاة منذ تشرين الأوّل الماضي، وفقا للبيانات الحكومية.