تفجير إفتراضي على ملعب مدرسة البشارة لتأمين الجهوزية في حال حصول حوادث طارئة

اقيمت مناورة حية، بمعرض الإستجابة لحادث تفجير إفتراضي على ملعب مدرسة البشارة الأرثوذكسية، أثناء مباراة لكرة السلة، وذلك في إطار تنظيم الدورات التدريبية المشتركة بين مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، وفوج إطفاء بيروت التابع لبلدية بيروت لتأمين الجهوزية والإستجابة في حال حصول حوادث طارئة وكوارث، بمشاركة زهاء 150 طبيا وممرضا واداريا في المستشفى وعددا من مدرسة البشارة وضباطا وعناصر فوج إطفاء بيروت.

وبعد إنتهاء المناورة وقع محافظ بيروت مروان عبود والمدير العام التنفيذي للمستشفى مروان النجار إتفاقية تعاون بين فوج إطفاء بيروت والمستشفى.