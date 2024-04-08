بوحبيب وصل الى اثينا للبحث في عدد من الملفات مع المسؤولين هناك

وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الى أثينا اليوم في زيارة عمل مقررة سابقا" حيث سيعقد سلسلة لقاءات للتباحث في العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر في الحرب الدائرة في غزة، والوضع في جنوب لبنان، إضافة الى كيفية تعزيز التعاون في مسائل النزوح والهجرة غير الشرعية.

تشمل لقاءات الوزير بوحبيب إجتماعا" مع رئيس الحكومة اليونانية، ووزير الخارجية، ونائب رئيس محلس النواب، ولجنة الصداقة النيابية اليونانية- اللبنانية إضافة الى لقاء في مركز أبحاث للسياسات الدولية.