جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على مؤسسات تجارية في النبطية وتسطير محضر بحق محل حلويات

جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة- ​مصلحة حماية المستهلك​ في محافظة ​النبطية​، على المؤسّسات التّجاريّة ومحال بيع اللّحوم والخضار والفاكهة والحلويات في مدينة النبطية وفي نطاق بلدات ​القصيبة​ و​بريقع​ و​الكفير​ قضاء حاصبيا.

وتمّ تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب محل حلويات في النبطيّة، لعدم التزامه بأوزان العلب الموضّبة والمعروضة للبيع، مع العلم أنّه كان قد تمّ توجيه تحذير مسبق إلى جميع أصحاب محال الحلوى وغيرها بضرورة الالتزام بمعايير الوزن، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين.