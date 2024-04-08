جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، على المؤسّسات التّجاريّة ومحال بيع اللّحوم والخضار والفاكهة والحلويات في مدينة النبطية وفي نطاق بلدات القصيبة وبريقع والكفير قضاء حاصبيا.
وتمّ تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب محل حلويات في النبطيّة، لعدم التزامه بأوزان العلب الموضّبة والمعروضة للبيع، مع العلم أنّه كان قد تمّ توجيه تحذير مسبق إلى جميع أصحاب محال الحلوى وغيرها بضرورة الالتزام بمعايير الوزن، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على مؤسسات تجارية في النبطية وتسطير محضر بحق محل حلويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.