اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 33207 شهداء و75933 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى "سقوط 32 شهيدا و47 مصابا إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 33207 قتلى و75933 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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