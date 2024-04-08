سلطات نيكاراغوا نددت بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل

نددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل، معتبرة إن "تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر مؤسف". وأكد المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".

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