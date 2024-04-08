نيكاراجوا أمام العدل الدولية: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور الإبادة

الشارقة - اميمة ياسر - قال ممثل نيكاراجوا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن انتهاك القانون الإنساني الدولي تسبب في قتل آلاف الفلسطينيين.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الاثنين، أن هذه الجرائم موثّقة بالصوت والصورة وتجوب العالم أجمع، مؤكدا أنه لا يجب لأي دولة أن تقدم الدعم المسلح لهذه الجرائم.

وذكر أن نيكاراجوا أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة في قضية مماثلة قبل سنوات، مؤكدا أن بلاده تطالب ألمانيا التوقف عن أي دعم لإسرائيل في ظل ما تمارسه الأخيرة ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور الإبادة الجماعية، موضحا أن نيكاراجوا تقدمت بالدعوى لوقف معاناة الفلسطينيين.

وأكد أن إسرائيل عليها التوقف عن هذه الإجراءات، وأن تسترجع ما حدث تاريخيا للشعب اليهودي، وألا يتكرر ذلك ضد شعوب أخرى.

وأوضح أنّه مع تعرض الشعب الفلسطينيين لمثل هذه الإبادة فيجب أن يكون هناك عمل جاد لوقف هذه الاعتداءات لوقف المذابح التي يتم بثها على الهواء.