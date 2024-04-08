شكرا لقرائتكم خبر عن ذوبان الثلوج يغرق ما يزيد على 10400 منزل في أنحاء روسيا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات في روسيا

10400 مبنى سكنيًا غارقًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الطوارئ، أن أكثر من 10400 منزل في أنحاء روسيا غمرتها المياه.وعن أسباب ذلك، أشارت إلى أن ذوبان الثلوج بسرعة أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا.وتسبب ما حدث في ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية في جبال الأورال، فيما ارتفع نهر الأورال الذي ينبع من جبال الأورال ويصب في بحر قزوين عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة.وما حدث في نهر الأورال، جاء بسبب ذوبان الثلوج، إذ انهمرت المياه عبر سد في مدينة أورسك على بعد 1800 كيلومتر شرقي موسكو.وعمّت الفيضانات، أنحاء سيبيريا وفولجا والمناطق الوسطى من روسيا.ويتوقع ارتفاع درجات حرارة الهواء، وذوبان الثلوج بشكل كبير، وفيضان الأنهار، وما زال أكثر من 10400 مبنى سكني غارقا في 39 منطقة.