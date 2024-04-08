الاحتلال يقتحم طولكرم ويدمر البنية التحتية فيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة وسط عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم، باقتحام عدد من آليات الاحتلال مدعومة بجرافتين، المدينة من محورها الغربي وتقدمت باتجاه ميدان المحاكم (العليمي).

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

كما دمرت جرافات الاحتلال شارع دوار العليمي وطالت بنيته التحتية وخاصة شبكة المياه في المنطقة وأدراج مجمع المحاكم.

واقتحمت قوة عسكرية أخرى قوامها 15 آلية المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة “افني حيفتس” القريبة من قرية شوفة، وتمركزت عند مفرق التربية والتعليم في الحي الجنوبي.

وداهم جنود الاحتلال محلا تجاريا لبيع أجهزة هواتف نقالة يعود للمواطن معتصم مناصرة، في المنطقة، بعد تكسير بوابته وتفتيشه واحتجاز صاحبه وإخضاعه للاستجواب قبل أن يتم اعتقاله.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم طولكرم، بعد أن اقتحمت آلياتها وجرافاتها مدخله الشمالي باتجاه حارة البلاونة، وانتشرت في مختلف محاوره وتحديدا محيط مسجد خالد بن الوليد وقاعة أجيال، ونشرت قناصتها في البنايات العالية، في الوقت الذي شرعت بتجريف الشوارع في الحارة المذكورة.

وطال التجريف مقاطع من شارع نابلس المحاذي للمخيم، وسط سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات بشكل متقطع.