مقتل 94 شخصاً في غرق عبارة قبالة موزمبيق

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 94 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء غرق عبارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق.

وقال لورينكو ماتشادو مدير معهد النقل البحري في موزمبيق، للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن حوالي 26 شخصاً فقدوا بعد انقلاب العبارة أمس الأحد.