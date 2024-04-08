بيرم التقى اللجنة الفنية في الضمان: أعد اللبنانيين بشيء مهم في ما يتعلق بالدواء

اشار وزير العمل مصطفى بيرم اليوم بعد لقائه اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى انني "استقبلت اليوم اللجنة الفنية في الضمان، والتي تقوم بعمل احترافي ومدروس بالتنسيق مع مدير عام الضمان ومع مجلس الادارة، وبحكم الصلاحية الممنوحة لوزير العمل، كنت طلبت منهم دراسة مباشرة عن موضوع الدواء وكنا قد وعدنا في فترة سابقة ان موضوع الدواء الى طريقه لكي يوضع على السكة الصحيحة".

ولفت الى انني "استمعت اليوم الى التصور العلمي في هذا المجال، طبعاً لن نعلن عن شيء ولكن يمكنني القول أن الاجواء ايجابية ان شاء الله، واستطيع أن أعد اللبنانيين بشيء مهم في ما يتعلق بالدواء لكن هذا الأمر يحتاج الى التنسيق مع المدير العام ومجلس ادارة الضمان، حيث سيتم مناقشة هذه الخطة بطريقة علمية، لأن الجميع حريص لأن نصل الى مكان نفيد فيه المواطن ونكون جميعنا ربحانين في هذا المجال لأن الناس لديه أمل كبير بالضمان، خصوصا وأن الواردات اصبحت كبيرة بعد الزيادات حيث رفع الحد الادنى الى 18 مليون ليرة، الأمر الذي يدخل مبلغاً كبيراً من الواردات، وهذه المدخلات تمكنا من ايجاد المخرجات المناسبة تليق بالضمان والمواطنين الذين عانوا في هذا المجال، وجميعنا يعلم أن الانهيار الذي حصل أحدث انقلابا في عملية استفادة المواطنين . اليوم نحن ذاهبون الى نقاشات علمية مبنية على مؤشرات ومعلومات صحيحة ومستندات واقعية ودقيقة في هذا المجال مما يمكننا من تحقيق النتائج الايجابية طبعا بالتشاور مع الجهات التي ذكرتها".