قوى الأمن عممت صورة شاب أسترالي الجنسية مفقود غادر منزل جده في عوكر ولم يعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شربل جوزف إبراهيم (من مواليد عام 2006، أسترالي الجنسيّة)، الّذي غادر قرابة السّاعة السّادسة من تاريخ 2024-04-08، منزل جدّه الكائن في ​عوكر​، ولم يعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنّه يعاني أمراضًا عقليّة ونفسيّة".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، "الاتّصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرّقمين: 71351704 أو 71351804، للإدلاء بما لديهم من معلومات".