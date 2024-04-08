قوى الأمن عممت صورة شاب أسترالي الجنسية مفقود غادر منزل جده في عوكر ولم يعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شربل جوزف إبراهيم (من مواليد عام 2006، أسترالي الجنسيّة)، الّذي غادر قرابة السّاعة السّادسة من تاريخ 2024-04-08، منزل جدّه الكائن في عوكر، ولم يعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنّه يعاني أمراضًا عقليّة ونفسيّة".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، "الاتّصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرّقمين: 71351704 أو 71351804، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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