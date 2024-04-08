لحود وابو حيدر اعلنا حصول الجناح اللبناني في "اكسبو" الدوحة على الجائزة الفضية

بعد ختام المعرض الدولي للبستنة "اكسبو الدوحة 2023" صحراء خضراء بيئة أفضل، يتقدم المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر بالشكر من دولة قطر ومن اللبنانيين المنتشرين في قطر، ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لدعمهم الكبير لانشاء الجناح اللبناني وللتسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023.

وتوجه لحود وأبو حيدر بـ"التحية والشكر الى القائمة باعمال سفارة لبنان في الدوحة السفيرة فرح بري، وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر لمتابعتهم اليومية ولجهودهم المبذولة لانجاز بناء الجناح وتشغيله ومتابعة الاعمال على مدة ستة اشهر".

واعلن لحود وأبو حيدر "حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة 2023 على الجائزة الفضية في فئة افضل الاجنحة الكبيرة المشاركة".