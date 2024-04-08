شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى يحقق مزيدا من الحماية والدعم للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه، يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، والذي يأتي في إطار الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة.



وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن هذا القرار، يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكد عليها أكثر من مرة بعد الانتخابات الرئاسية وآخرها فى إفطار الأسرة المصرية بالاستمرار فى دعم المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا فى المجتمع.



ولفت "الشهابي" إلى أن قرار المجلس القومى للأجور يقدم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وهو ما يؤدى إلى تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.