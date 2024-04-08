استمرار إقفال أوتوستراد جبيل بالاتجاهين حتى معرفة مصير باسكال سليمان

ما زال أوتوستراد ​جبيل​ مقفلًا في الاتجاهين منذ ليل أمس، باستثناء الطّريق البحريّة الّتي تشهد حركة سير كثيفة، ويعمل عناصر من شرطة بلديّتَي جبيل وبلاط- قرطبون ومستيتا على تسهيل حركة المرور.

ويتجمّع شبّان من حزب "القوّات اللّبنانيّة"، حزب "الكتائب اللّبنانيّة"، حزب "الوطنيّين الأحرار" و"التيّار الوطني الحر" وآخرون، مع عدد من نواب تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، رافضين فتح الأوتوستراد قبل معرفة مصير منسّق "القوّات" في قضاء جبيل باسكال سليمان، الّذي اختطف أمس على أوتوستراد عمشيت- ترتج في محلة الخاربة.

في هذا الإطار، أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد الحواط​، أنّ "لا شيء مؤكّدًا حتّى السّاعة عن مصير سليمان، وأنّ ​القوى الأمنية​ و​مخابرات الجيش اللبناني​ يبذلون منذ الأمس، الجهود لمعرفة مصيره"، معربًا عن أمله في أن "تحمل السّاعات المقبلة خبرًا سارًّا" .

من جهة ثانية، التزمت المؤسّسات التّجاريّة والسّياحيّة والتّربويّة بدعوة "القوّات اللّبنانيّة" للإقفال التام، الّتي كانت قد أطلقها أمس.