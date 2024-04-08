"النشرة": غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على حي المسلخ في بلدة الخيام

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً جوّيّةً استهدفت حي المسلخ فوق الشّاليهات في بلدة ​الخيام​. بعدها، قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة بشكل مركّز، المكان نفسه الّذي استهدفته الغارة، كما طاول القصف حي المسلخ ومنطقة وادي العصافير في البلدة وأطراف بلدتَي ديرميماس و​كفركلا​".

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