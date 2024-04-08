أبو زيد: الحل الأمثل لحماية لبنان وقبرص من خطر النازحين هو بعودتهم لمناطق باتت آمنة في سوريا

أشار النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، إلى أنّ "هاجس ​النزوح السوري​ حضر في زيارة الرّئيس القبرصي اليوم إلى بيروت، بحثًا عن حلّ لعدم انطلاق النّازحين من ​لبنان​ إلى الجزيرة".

ورأى في تصريح، أنّ "الحلّ الأمثل لحماية لبنان وقبرص من خطر النّازحين حاليًّا ومستقبليًّا، هو في عودتهم إلى مناطق باتت آمنة في ​سوريا​، ومساعدتهم من قبل المنظّمات الدّوليّة في بلادهم".