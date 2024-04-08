أبو زيد: الحل الأمثل لحماية لبنان وقبرص من خطر النازحين هو بعودتهم لمناطق باتت آمنة في سوريا

أشار النّائب السّابق أمل أبو زيد، إلى أنّ "هاجس النزوح السوري حضر في زيارة الرّئيس القبرصي اليوم إلى بيروت، بحثًا عن حلّ لعدم انطلاق النّازحين من لبنان إلى الجزيرة".
ورأى في تصريح، أنّ "الحلّ الأمثل لحماية لبنان وقبرص من خطر النّازحين حاليًّا ومستقبليًّا، هو في عودتهم إلى مناطق باتت آمنة في سوريا، ومساعدتهم من قبل المنظّمات الدّوليّة في بلادهم".
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