الجيش: توقيف 3 سوريين إضافيين مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية الخطف، ويجري التحقيق معهم لكشف ملابسات العملية".

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