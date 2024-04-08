ترامب يرغب في منح الولايات الأميركية حرية سن التشريعات بشأن الإجهاض

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن "رغبته في أن تمنح الولايات الأميركية حرية سن القوانين بشأن الإجهاض"، لافتاً الى أن "كل ما يقررونه يجب أن يكون قانون البلاد، وفي هذه الحالة، قانون الولاية".

وأشار ترامب، في مقطع الفيديو المنشور، الى أن "الكثير من (الولايات) سيكون لديها عدد مختلف من الأسابيع كحد أقصى للحمل لتسمح بالإجهاض"، موضحاً أنه "سيكون بعضها أكثر تحفظا، وهكذا. في نهاية المطاف، إرادة الشعب هي التي تهم".

ويتفاخر ترامب الذي سيتواجه مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني مع الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بأنه تمكّن، عبر القضاة الذين رشّحهم في المحكمة العليا، من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

ومنذ أعطى قرار المحكمة العليا حرية كاملة للولايات للبت في هذا المجال، حظرت عشرات الولايات الإجهاض أو قيّدت الوصول إليه.