توجيه عاجل من التعليم بشأن نتيجة تقييم وحدات الترم الأول بمدارس منهجية الجدارات (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بضرورة إخطار المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج لطلاب الصفوف الثلاثة بكل النوعيات للعام الدراسي 2023 - 2024.

وبحسب الخطاب، فإنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي.

وبناءا على زيارة المحققين الخارجيين خلال الفترة من 17 فبراير 2024 حتى 20 من نفس الشهر، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول للبرامج بكافة النوعيات الطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطورة وفقا لمنظومة الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وبعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية الأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني أوصت اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات للفصل الدراسي الأول.

وبناءا على ما ورد بلائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم.

يذكر أن الطلاب والمعلمين يحصلون على إجازة العيد في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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