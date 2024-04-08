نيجيريا تمنع المقرضين من استخدام الضمانات المقومة بالعملات الأجنبية

ياسر رشاد - القاهرة - قال البنك المركزي النيجيري، اليوم الاثنين، إن البنك منع المقرضين التجاريين من قبول ضمانات مقومة بالعملة الأجنبية لمنح قروض نايرا في خطوة قد تحمي النظام المصرفي من تعزيز العملة المحلية.

وأضافت الهيئة التنظيمية في تعميم إن الممارسة التي لاحظتها من عملاء البنوك الذين يستخدمون العملات الأجنبية كضمان لقروض النايرا "محظورة".

وقال البنك المركزي، إنه وافق على سندات اليورو التي تصدرها الحكومة أو خطابات الاعتماد الصادرة عن بنك خارجي كضمان مؤهل للعملة الأجنبية.

وطلبت من المقرضين إنهاء جميع القروض المضمونة حاليا بضمانات مقومة بالدولار في غضون 90 يوما أو مواجهة عقوبات.

وارتفعت النايرا بشكل حاد مقابل الدولار في كل من الأسواق الرسمية والموازية بعد أن عانت من ثاني انخفاض لقيمة العملة في أقل من عام في يناير.

وتعززت العملة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير ومارس، ورفع القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية في مزادات الدخل الثابت.

وقال محللون إن البنك يسمح الآن للمستثمرين الأجانب بتمويل حساباتهم مسبقا والحصول على النايرا بسعر الصرف السائد لمزادات الفواتير.

في الماضي، واجه المقرضون قيودا في الوفاء بعروض المستثمرين الأجانب لأنهم تكبدوا تكاليف إضافية في يوم التسوية إذا اقترضوا من نافذة الخصم في البنك المركزي لدفع الفواتير.

أفادت المواقع المحلية في نيجيريا، تمثيل الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي، أمام محكمة في لاغوس، غدًا الأثنين، بعد أن وجهت إليه وكالة مكافحة الفساد اتهامات جديدة تزعم إساءة استخدام المنصب والفساد.

الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي

ويواجه غودوين إميفيل الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي، بالفعل اتهامات بالاحتيال في المشتريات في محكمة أخرى في العاصمة أبوجا، وقد نفى التهم الموجهة إليه.

قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) اتهامات جديدة ضد رئيس البنك المركزي السابق المحاصر ، بما في ذلك تخصيص النقد الأجنبي الاحتيالي المزعوم بقيمة 2 مليار دولار ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتزعم لائحة الاتهام أن التخصيص تم دون دعم العطاءات.

وقالت اللجنة إن إميفيل ارتكب الجرائم بين عامي 2022 و 2023.

الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو

وكان الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو، قد أوقفه عن العمل في يونيو/حزيران الماضي واحتجز.

في عهد تينوبو ، عكست نيجيريا ضوابط الصرف الأجنبي التي بدأتها Emefiele وخفضت قيمة العملة.

البنك المركزي النيجيري

نفذ البنك المركزي النيجيري زيادة كبيرة في سعر سياسته النقدية، حيث رفعه بمقدار 200 نقطة أساس إلى 24.75٪ من 22.75٪ السابقة، وفقا للمحافظ أولايمي كاردوسو يوم الثلاثاء.

يمثل هذا القرار استمرارا لجهود البنك لمكافحة التضخم المتزايد.

في الشهر الماضي، نفذ البنك أكبر رفع لسعر الفائدة منذ حوالي 17 عاما، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في محاولة لكبح جماح الضغوط التضخمية. مع تجاوز التضخم 30٪ على أساس سنوي ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، تكافح البلاد أزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على الملايين من مواطنيها.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، أكد المحافظ كاردوسو على قناعة لجنة السياسة النقدية بالإجماع بالاستمرار في إجراءات التشديد للحد من التضخم مع توقع اعتدال ضغوط الأسعار بدءا من مايو.

وشدد على تركيز اللجنة على استقرار توقعات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف المستدام.

ويأتي هذا القرار الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية، وهو الثاني فقط في عهد الحاكم كاردوسو منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول، في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي بدأها الرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك وقف دعم الوقود المرهق وتخفيض قيمة العملة الوطنية، النايرا، في مناسبتين.

أصدر رئيس نيحيريا بولا تينوبو، حظرا لمدة ثلاثة أشهر على الوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين من السفر إلى الخارج الممول من القطاع العام اعتبارًا من أول ابريل.

ويهدف ذلك إلى الحد من الإنفاق الحكومي على الرحلات الخارجية.

ويأتي هذا القرار استجابة لشواغل الرئيس تينوبو بشأن التكاليف المتصاعدة المرتبطة بمثل هذه الرحلات التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون.

وسلط رئيس أركانه الضوء على ضرورة هذه الخطوة على خلفية نفقات السفر المتزايدة التي تتكبدها الحكومة.

ووجهت انتقادات إلى الرئيس تينوبو وإدارته بسبب زياراتهم الدولية المتكررة. ومما أثار الجدل بشكل خاص رعاية أكثر من 400 شخص لحضور مؤتمر المناخ COP28 في دبي في نوفمبر الماضي ، مما أثار الغضب ، لا سيما على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ توليه منصبه في مايو 2023 ، شرع الرئيس تينوبو في أكثر من 15 رحلة خارجية. وتشير التقارير إلى أن إنفاقه على السفر المحلي والخارجي تجاوز المبالغ المدرجة في الميزانية، حيث وصلت الأرقام إلى 3.4 مليار نايرا (2.2 مليون دولار؛ 1.8 مليون جنيه إسترليني) في النصف الأول من رئاسته.

وفي مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة في نيجيريا وحتمية الإدارة المالية الحكيمة، ترى إدارة الرئيس تينوبو أن حظر السفر خطوة ضرورية.